Автомобильный завод выпускает 16326 автомобилей в год.Шестая часть из них красные,2725 зелёные, а остальные белые. Сколько белых автомобилей выпускает завод в год?

Математика

Автомобильный завод выпускает 16326 автомобилей в год.Шестая часть из них красные,2725 зелёные, а остальные белые. Сколько белых автомобилей выпускает завод в год?

Автор: Гость