Автомобильный завод выпускает 16326 автомобилей в год.Шестая часть из них красные,2725 зелёные, а остальные белые. Сколько белых автомобилей выпускает завод в год?
Математика
Автомобильный завод выпускает 16326 автомобилей в год.Шестая часть из них красные,2725 зелёные, а остальные белые. Сколько белых автомобилей выпускает завод в год?
Ответ(ы):
Гость:
1)16326÷6=2721(ав)-красные 2)16326-2721-2725=10880(ав)-белые ответ: завод в год выпускает 10880 белых автомобилей
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