Автотуристы первый день проехали 360 км,а вторго - 240 км.На весь путь потратили 10 час.Сколько часов были в дороге автотуристы каждый день,если они ехали с одинаковой скоростью:?

Гость: Гость:

360+240= 600 (км) расстояние 600:10 = 60 (км/ч) скорость автотуристов 360:60= 6 (ч) время в дороге в первый день 240:60= 4 (ч.) время в дороге во второй день Ответ: 6 часов в первый день, 4 часа во второй день автотуристы были в дороге.