Автотуристы за 3 дня проехали 360км. В первый день они проехали 2/5; во второй 3/8 всего пути. Сколько километров проехали автотуристы в третий день.

Математика
Автотуристы за 3 дня проехали 360км. В первый день они проехали 2/5; во второй 3/8 всего пути. Сколько километров проехали автотуристы в третий день.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 360/5*2=120(км) - туристы проехали за 1-й день 2) 360/8*3= 135 (км) - туристы проехали за 2-й день 3) 360 -120 -135 = 105 (км ) - туристы проехали за 3-й день пути или  3) 120 + 135 = 255 (км ) - туристы проехали за два первых дня 4) 360 - 255 = 105 (км) - туристы проехали за третий день. Ответ: в третий день туристы проехали 105 км.
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