Вычисли значения выражений. Разбей выражения на 2 группы разными способами. 24•2; 3•16; 8•6; 2•25; 12•4.
Математика
Вычисли значения выражений. Разбей выражения на 2 группы разными способами. 24•2; 3•16; 8•6; 2•25; 12•4.
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