Решите уравнение: 1). 13(х-13)+14(14х-2)=11(3х-11)+28+(10х-21) 2). 2). -15(15+у) -12(12у+1)+10=16(3у-16)-17(у+17)
Математика
Решите уравнение: 1). 13(х-13)+14(14х-2)=11(3х-11)+28+(10х-21) 2). 2). -15(15+у) -12(12у+1)+10=16(3у-16)-17(у+17)
Ответ(ы):
Гость:
13-169+ 196х-28= 33х- 121 + 28+(10х-21) 13-169+196х- 28-33х+121-28-10х+21=0
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