Прмогите пожалуйста! Срочно! НАЙТИ В ТЕКСТЕ ОДУШЕВЛЕННЫЕ И НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ Мы п??шли с классом в поход. Нас было шесть челрвек. Ещё мы взяли мою собаку. Когда мы пришли мы поставили палатку и разожгли костёр. Я насобирала кор...
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Прмогите пожалуйста! Срочно! НАЙТИ В ТЕКСТЕ ОДУШЕВЛЕННЫЕ И НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ Мы п??шли с классом в поход. Нас было шесть челрвек. Ещё мы взяли мою собаку. Когда мы пришли мы поставили палатку и разожгли костёр. Я насобирала корзину грибов, а наш учитель смотрел на нас. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!
Ответ(ы):
Гость:
.Одушевленные: человек собаку учитель Неодушевленные: классом поход палатку костер корзину грибов
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