Как сказать на французском-Это моя мама. Ей 31. Это мой папа ему 31. Это моя бабушка ей 56. Это мой дедушка. Ему 57.Это моя сестра.Ей 1 год и 10 месяцев Только не переводчик. цифры заменить словами
Французский язык
Как сказать на французском-Это моя мама. Ей 31. Это мой папа ему 31. Это моя бабушка ей 56. Это мой дедушка. Ему 57.Это моя сестра.Ей 1 год и 10 месяцев Только не переводчик. цифры заменить словами
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