Как сказать на французском-Это моя мама. Ей 31. Это мой папа ему 31. Это моя бабушка ей 56. Это мой дедушка. Ему 57.Это моя сестра.Ей 1 год и 10 месяцев Только не переводчик. цифры заменить словами

Французский язык

Как сказать на французском-Это моя мама. Ей 31. Это мой папа ему 31. Это моя бабушка ей 56. Это мой дедушка. Ему 57.Это моя сестра.Ей 1 год и 10 месяцев Только не переводчик. цифры заменить словами

Автор: Гость