Нужно написать текст на тему: Шторм на море используя слова ГРОХОТАТЬ,ГНАТЬ,КРУЖИ??Ь,ВЫТЬ,СВЕРКАТЬ,КАТИТЬ. Спасибо!
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Нужно написать текст на тему: Шторм на море используя слова ГРОХОТАТЬ,ГНАТЬ,КРУЖИ??Ь,ВЫТЬ,СВЕРКАТЬ,КАТИТЬ. Спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Шторм был хороший дивный вечер,и тут как загрохочет в небе голубом. Ветер воет и гонит нас по волнам. сори больше не магу придумать
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