Нужно написать текст на тему: Шторм на море используя слова ГРОХОТАТЬ,ГНАТЬ,КРУЖИ??Ь,ВЫТЬ,СВЕРКАТЬ,КАТИТЬ. Спасибо!

Русский язык
Нужно написать текст на тему: Шторм на море используя слова ГРОХОТАТЬ,ГНАТЬ,КРУЖИ??Ь,ВЫТЬ,СВЕРКАТЬ,КАТИТЬ. Спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Шторм был хороший дивный вечер,и тут как загрохочет в небе голубом. Ветер воет и гонит нас по волнам. сори больше не магу придумать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Он сказал что они сейчас поливают цветы. Он сказал я не делал уроки вчера. Он спр??сил ты любишь смотреть фильмы? Он спросил что вы обычно де...
Ответить
Математика
От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли 2 катера.Ч??рез 3 часа расстояние между ними стало 168 км.Найди скорость втор...
Ответить
Русский язык
Примеры имя нарицательное Примеры имя собственого
Ответить
Русский язык
Спиши текст, вставляя нужные буквы. эх,кабы радуга в я......ой лазур...... вдру...... ра..... цв...ла бе.... д... ждя и бе... бур.....! пра..... ик...
Ответить
Математика
В кучке – 100 спичек. Двое по очереди делают ходы. За один ход можно взять из кучки л??бое нечетное число спичек, меньшее 20, причем запрещается по...
Ответить