Примеры имя нарицательное Примеры имя собственого
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Примеры имя нарицательное Примеры имя собственого
Ответ(ы):
Гость:
Собственное:Аня,Миша,озеро Байкал короче что пишится с большой буквы. нарицательное:всёчто пишится с маленькой буквы например: сорока ,мама, телевизор.
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