В кучке – 100 спичек. Двое по очереди делают ходы. За один ход можно взять из кучки л??бое нечетное число спичек, меньшее 20, причем запрещается повторять уже сделанные ходы – как свои, так и соперника (то есть, если кто-то оче...
Математика
В кучке – 100 спичек. Двое по очереди делают ходы. За один ход можно взять из кучки л??бое нечетное число спичек, меньшее 20, причем запрещается повторять уже сделанные ходы – как свои, так и соперника (то есть, если кто-то очередным ходом взял какое-то число спичек, то в дальнейшем ни он, ни его соперник, брать такое число спичек не могут). Выигрывает тот, кто возьмет последнюю спичку. Кто выиграет при правильной игре: тот, кто делает первый ход, или его соперник, и как надо играть, чтобы выиграть?
Ответ(ы):
Гость:
Выигрывает второй, надо добирать каждым ходом до 20. Например, первый взял 11, второй 20-11=9. но может выиграть и первый при немного других правилах и ходах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите составить схему к задаче следующей. Для изготовления папок ребята приго??овили 50 листов бумаги, они сделали 8 папок расходуя на каждую по...
Русский язык
Математика
Математика
Не выполняя действий поставь вместо( точек)знаки сравнения 5*3....3*5, 8*4....8*3, 4*2.....4*3, 6*7...7*6, провер выполния действия