Помогите составить схему к задаче следующей. Для изготовления папок ребята приго??овили 50 листов бумаги, они сделали 8 папок расходуя на каждую по 4 листа бумаги. сколько листов бумаги у ребят осталось?
Математика
Помогите составить схему к задаче следующей. Для изготовления папок ребята приго??овили 50 листов бумаги, они сделали 8 папок расходуя на каждую по 4 листа бумаги. сколько листов бумаги у ребят осталось?
Ответ(ы):
Гость:
1) Нахождение истраченных листов. 8*4=32 листа 2) нахождение остатка Т.к. 50 листов было всего, а 32 оеи потратили, то 50-32=18 листов осталось Задача легкая :)
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