Помогите составить схему к задаче следующей. Для изготовления папок ребята приго??овили 50 листов бумаги, они сделали 8 папок расходуя на каждую по 4 листа бумаги. сколько листов бумаги у ребят осталось?

Математика

Помогите составить схему к задаче следующей. Для изготовления папок ребята приго??овили 50 листов бумаги, они сделали 8 папок расходуя на каждую по 4 листа бумаги. сколько листов бумаги у ребят осталось?

Автор: Гость