Начальная форма глагола закуёт. скажите срочно.
Русский язык
Начальная форма глагола закуёт. скажите срочно.
Ответ(ы):
Гость:
Начальная форма - что сделать? - Заковать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Не выполняя действий поставь вместо( точек)знаки сравнения 5*3....3*5, 8*4....8*3, 4*2.....4*3, 6*7...7*6, провер выполния действия
Геометрия
СРОЧНО Дан треугольник со сторонами 17, 18 и 19. Найдите радиусы вписанной в него и оп??санной около него окружностей. Ответ: 4√15/3 и 323√15/120.
Математика
У назара было 36 марок 2/3этих марок он поместил в альбом а 1/4 ост подарил другу сколько марок он падарил другу