Помогите выполнить морфологический разбор слова стелет

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Помогите выполнить морфологический разбор слова стелет
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Стелет глагол   н. ф. стелить  пост призн несов вид  1ое спряжение      непост призн  изъяв накл 3 лицо единственное число  наст время 
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