Помогите выполнить морфологический разбор слова стелет
Русский язык
Помогите выполнить морфологический разбор слова стелет
Ответ(ы):
Гость:
Стелет глагол н. ф. стелить пост призн несов вид 1ое спряжение непост призн изъяв накл 3 лицо единственное число наст время
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