Заполни таблицу воспользуйся формулой площади и периметра прямоугольника a b S P 14м 6дм 4м 15см 72дм2 50см

Математика
Заполни таблицу воспользуйся формулой площади и периметра прямоугольника a b S P 14м 6дм 4м 15см 72дм2 50см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А таблица??????????????????????????????
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