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Подскажите пожалуйста: К - 6 1/7= 1 5/14
Математика
Подскажите пожалуйста: К - 6 1/7= 1 5/14
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
К=1 5/14+6 1/7 К=19/14+47/7 К=8 1/4
Спасибо
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