Что такое живописная музыка
Музыка
Что такое живописная музыка
Ответ(ы):
Гость:
Живописная музыка, это музыка которая звуками рисует изобразительные картины. Явления природы, времена года, стихии, пейзажи.
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