Какой исторический деятель не входил в состав семибоярщины
История
Какой исторический деятель не входил в состав семибоярщины
Ответ(ы):
Гость:
Семибоярщина – это боярское правительствов России, состоящее из семи человек, образовавшееся в 1610г. после свержения царя В. И. Шуйского. Д. Пожарский
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