В скобках Запиши проверочные слова. вставь пропущеные буквы. обозначь корни

Гость: Гость:

Кусты и (дерево) деревья (давний) давно сбросили листья. Они пожелтели от (осень) осенних (дождь) дождей. Опавшая (лист) листва не шуршит под (ноги) ногами. Иногда от елки к елке (перелет) перелетают птицы. Протяжно и (грусть) грустно (свист) свистит в ельнике (рябок) рябчик. (Лесник) Лес угрюм. Но скоро он станет иным. Весь (свет) посветлеет, оденется в снежный убор. На чистой белой скатерти отпечатывается (цепь) цепочка (зверь) звериных и птичьих (след) следов. Они о многом могут (рассказ) рассказать человеку.