Из данной группы слов выпишите те, которые являются исконно русскими по происхождению. Составьте с ними предложения. Акт, чернила, соперник, Филипп, витамины, сословие, узник, червонец, авиация, самолет, контраст, синдром, кал...

Русский язык
Из данной группы слов выпишите те, которые являются исконно русскими по происхождению. Составьте с ними предложения. Акт, чернила, соперник, Филипп, витамины, сословие, узник, червонец, авиация, самолет, контраст, синдром, калория, метеорит, соратник.
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Гость:
Чернила,сословие,узник,червонец,соратник.
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