Площадь огорода 48 кв.м. Его длина 90 дм.Найди периметр огорода.

Математика
Площадь огорода 48 кв.м. Его длина 90 дм.Найди периметр огорода.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
B=S/a. Значит b=4800 кв. дм./90дм.=160/3 дм. Значит периметр огорода равен 2*(160/3+90)=286 2/3 дм.
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