Правила хорошего,результативного труда в пословицах ------------------------------------------------------------------------------- не менее 10 пословиц Срочно!!(
Обществознание
Правила хорошего,результативного труда в пословицах ------------------------------------------------------------------------------- не менее 10 пословиц Срочно!!(
Ответ(ы):
Гость:
Без труда,не выловишь и рыбку из пруда. поспешиш людей насмешиш. Труд это хорошее дело. Тяжело в учении,легко в бою.
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