Из куска ткани можно сшить два костюма или восемь юбок. Сколько ткани надо для одн??го костюма, если две юбки можно сшить из 1 м 60 см. Срочно помогите пожалуйста
Математика
Из куска ткани можно сшить два костюма или восемь юбок. Сколько ткани надо для одн??го костюма, если две юбки можно сшить из 1 м 60 см. Срочно помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1 м 60 см = 160 см 1) 160 см ÷ 2 = 80 (см) - ткани нужно для одной юбки. 2) 80 × 8 = 640 (см) - в куске ткани. 3) 640 ÷ 2 = 320 (см) ответ: 320 см или 3 м 20 см надо для одного костюма. думаю, так)
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