Из куска ткани можно сшить два костюма или восемь юбок. Сколько ткани надо для одн??го костюма, если две юбки можно сшить из 1 м 60 см. Срочно помогите пожалуйста

Математика

Из куска ткани можно сшить два костюма или восемь юбок. Сколько ткани надо для одн??го костюма, если две юбки можно сшить из 1 м 60 см. Срочно помогите пожалуйста

Автор: Гость