Обратитесь к собеседнику с просьбой,советом,предложением,вопросом,учитывая прив??дённые ответы.Запишите получившийся диалог. ============================================================1).. -Конечно,помогу!О чём разговор?! 2...
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Обратитесь к собеседнику с просьбой,советом,предложением,вопросом,учитывая прив??дённые ответы.Запишите получившийся диалог. ============================================================1).. -Конечно,помогу!О чём разговор?! 2)... -Спасибо обязательно прочитаю! 3)... -С удовольствием! 4)... -Сегодня, к сожалению,не могу...Никак! 5)... -в Сочи. -...- Конечно, видел!Купался в нём!
Ответ(ы):
Гость:
2) О моей любимой книге. 3)Конечно, буду надеяться! 4) Да ладно тебе! 5) Жалко.. Тогда давай в другой раз? 6) Ух-ты! Поздравляю!
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Сделайте синтактический разбор предложения: У берегов вода то струилась по песк??м то стояла глухими глубокими омутами.