Обратитесь к собеседнику с просьбой,советом,предложением,вопросом,учитывая прив??дённые ответы.Запишите получившийся диалог. ============================================================1).. -Конечно,помогу!О чём разговор?! 2...

Русский язык

Обратитесь к собеседнику с просьбой,советом,предложением,вопросом,учитывая прив??дённые ответы.Запишите получившийся диалог. ============================================================1).. -Конечно,помогу!О чём разговор?! 2)... -Спасибо обязательно прочитаю! 3)... -С удовольствием! 4)... -Сегодня, к сожалению,не могу...Никак! 5)... -в Сочи. -...- Конечно, видел!Купался в нём!

Автор: Гость