Сделайте синтактический разбор предложения: У берегов вода то струилась по песк??м то стояла глухими глубокими омутами.
Русский язык
Сделайте синтактический разбор предложения: У берегов вода то струилась по песк??м то стояла глухими глубокими омутами.
Ответ(ы):
Гость:
Что вода подлежащее, вода что сделала?? струилась сказуемое, струилась у чего у берегов дополнение, струилась по чему? по пескам дополнение, вода что делала? стояла сказуемое, стояла чем? омутами дополнение, омутами какими глухими , глубокими определение
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