Для покраски пола можно выбрать один из двух видов краски.Расход одной краски сос??авляет 2 кг на 5м(квадратных), а другой - 3 кг на 8 м (квадратных).Какой из этих двух красок потребуется меньше ?

Математика
Для покраски пола можно выбрать один из двух видов краски.Расход одной краски сос??авляет 2 кг на 5м(квадратных), а другой - 3 кг на 8 м (квадратных).Какой из этих двух красок потребуется меньше ?
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