ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! При Александре II были конституционные метания. Что это такое и что они из себя представляют? Пожалуйста, это очень срочно!!!
История
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! При Александре II были конституционные метания. Что это такое и что они из себя представляют? Пожалуйста, это очень срочно!!!
Ответ(ы):
Гость:
Несмотря на все ограничения, многие новшества, появившиеся в России в результате реформ, вступали в противоречия с принципами самодержавного строя и требовали существенных изменений в политической системе. Логическим завершением земской реформы должно было бы стать расширение представительных учреждений, как вниз - в волости, так и вверх - до общегосударственного уровня.Император был убежден в том, что самодержавная власть является наиболее приемлемой формой правления для многонациональной и огромной Российской империи. Он неоднократно заявлял, что противится установлению конституции не потому, что он дорожит своей властью, но потому, что убежден, что это было бы несчастьем для России и привело бы ее к распаду . И тем не менее Александр II был вынужден пойти на уступки сторонникам конституционного правления. Причиной этого стал террор, развязанный против высших чиновников, и постоянные попытки убийства самого - императора со стороны членов тайных революционных организаций
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Read the story about Andrews trip.Have you ever been to Australia or China? Last summer Andrew went to Australia.He spent two weeks there.And...
Математика
В ОДНОМ КОРОБКЕ 10 КОЛЕЦ А В ВТОРОМ НА 7 КОЛЕЦ БОЛЬШЕ А В ТРЕТЕМ НА 3 БОЛЬШЕ ЧЕМ ВО ВТОРОМ .СКОЛЬКО ВСЕГО НА ТРЕХ КОРОББКАХ КОЛЕЦ,
Русский язык
Математика