ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! При Александре II были конституционные метания. Что это такое и что они из себя представляют? Пожалуйста, это очень срочно!!!

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Несмотря на все ограничения, многие новшества, появившиеся в России в результате реформ, вступали в противоречия с принципами самодержавного строя и требовали существенных изменений в политической системе. Логическим завершением земской реформы должно было бы стать расширение представительных учреждений, как вниз - в волости, так и вверх - до общегосударственного уровня.Император был убежден в том, что самодержавная власть является наиболее приемлемой формой правления для многонациональной и огромной Российской империи. Он неоднократно заявлял, что противится установлению конституции не потому, что он дорожит своей властью, но потому, что убежден, что это было бы несчастьем для России и привело бы ее к распаду . И тем не менее Александр II был вынужден пойти на уступки сторонникам конституционного правления. Причиной этого стал террор, развязанный против высших чиновников, и постоянные попытки убийства самого - императора со стороны членов тайных революционных организаций