Составить предложение со словом пилот.

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Составить предложение со словом пилот.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мы летели в Крым с очень опытным пилотом
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