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Составить предложение со словом пилот.
Русский язык
Составить предложение со словом пилот.
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Гость:
Мы летели в Крым с очень опытным пилотом
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