Какое самое большое число до 15 делится без остатка на 7? на 6? на 4? на 2?
Математика
Какое самое большое число до 15 делится без остатка на 7? на 6? на 4? на 2?
Ответ(ы):
Гость:
На 7 = 14 (14:7=2) На 6 = 12 (12:6=2) На 4 = 12 (12:4=3) На 2 = 14 (14:2=7)
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