Какое самое большое число до 15 делится без остатка на 7? на 6? на 4? на 2?

Математика
Какое самое большое число до 15 делится без остатка на 7? на 6? на 4? на 2?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На 7 = 14 (14:7=2) На 6 = 12 (12:6=2) На 4 = 12 (12:4=3) На 2 = 14 (14:2=7)
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