Ответьте пожалуйста на вопросы по теме- "Новейшее время-Трудный шаг к единому человечеству" 1.Почему мы можем говорить, что в Новейшее время жители Земли стали осознавать себя единым человечеством? 2.Чем, на твой взгляд, совр...

Гость: Гость:

1 У них в это время появилось больше знаний 2 В ней уже больше орудий труда и новых технологий ,но сейчас сильно загрязняется воздух 3 Электромобили, летающие тарелки 4 У них в это время появилось больше знаний 5 Раньше они учились у своих матерей и отцов ,но сейчас есть книги и интернет