Ответьте пожалуйста на вопросы по теме- "Новейшее время-Трудный шаг к единому человечеству" 1.Почему мы можем говорить, что в Новейшее время жители Земли стали осознавать себя единым человечеством? 2.Чем, на твой взгляд, совр...
Окружающий мир
Ответьте пожалуйста на вопросы по теме- "Новейшее время-Трудный шаг к единому человечеству" 1.Почему мы можем говорить, что в Новейшее время жители Земли стали осознавать себя единым человечеством? 2.Чем, на твой взгляд, современная историческая эпоха лучше, чем хуже других? 3.Какое будущее, по-твоему, ждет человечество? 4.Почему в Новейшее время большинство людей признали необходимость общечеловеческих законов? 5.Определи, как люди в Новейшее время хранят и передают знания, опыт. Сравни с тем, как это происходило в предыдущие эпохи.
Ответ(ы):
Гость:
1 У них в это время появилось больше знаний 2 В ней уже больше орудий труда и новых технологий ,но сейчас сильно загрязняется воздух 3 Электромобили, летающие тарелки 4 У них в это время появилось больше знаний 5 Раньше они учились у своих матерей и отцов ,но сейчас есть книги и интернет
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