Помогите пожалуйста, выписать из текста имя собственное среднего рода. Подчеркну??ь букву, обозначающую два звука.

Русский язык
Помогите пожалуйста, выписать из текста имя собственное среднего рода. Подчеркну??ь букву, обозначающую два звука.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Каспийское море(в слове каспийское подчеркиваем букву е)
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