Помогите пожалуйста, выписать из текста имя собственное среднего рода. Подчеркну??ь букву, обозначающую два звука.

Русский язык

Помогите пожалуйста, выписать из текста имя собственное среднего рода. Подчеркну??ь букву, обозначающую два звука.

Автор: Гость