Помогите пожалуйста, выписать из текста имя собственное среднего рода. Подчеркну??ь букву, обозначающую два звука.
Русский язык
Помогите пожалуйста, выписать из текста имя собственное среднего рода. Подчеркну??ь букву, обозначающую два звука.
Ответ(ы):
Гость:
Каспийское море(в слове каспийское подчеркиваем букву е)
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