Две спирали электроплитки сопротивлением по 10 Ом каждая соединены параллельно и ??ключены в сеть с напряжением 220 В. Через какое время закипит вода массой 1 кг, налитая в алюминиевую кастрюлю массой 300 г, если начальная темп...

Физика

Две спирали электроплитки сопротивлением по 10 Ом каждая соединены параллельно и ??ключены в сеть с напряжением 220 В. Через какое время закипит вода массой 1 кг, налитая в алюминиевую кастрюлю массой 300 г, если начальная температура составляла 20 °С? Потерями энергии на нагревание окружающего воздуха пренебречь.

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