Две спирали электроплитки сопротивлением по 10 Ом каждая соединены параллельно и ??ключены в сеть с напряжением 220 В. Через какое время закипит вода массой 1 кг, налитая в алюминиевую кастрюлю массой 300 г, если начальная темп...

Физика
Две спирали электроплитки сопротивлением по 10 Ом каждая соединены параллельно и ??ключены в сеть с напряжением 220 В. Через какое время закипит вода массой 1 кг, налитая в алюминиевую кастрюлю массой 300 г, если начальная температура составляла 20 °С? Потерями энергии на нагревание окружающего воздуха пренебречь.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Примени закон Джоуля ленца для нахождения количества теплоты, выделившейся при нагревании спирали, формулу сопротивления при параллельном соединении проводников и формулу количества теплоты при нагревании воды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Что будет с растением если оно растет в песке?
Ответить
Русский язык
Написать сочинение -рассуждение на тему " Нужно ли, на Ваш взгляд, ува жительно от??оситься к старшим и почему? ( тезис- аргументы- вывод) 60 - 1...
Ответить
Українська мова
Стилістика.культура мовлення невідредагованесловосполучення 1 ЗАВІДУВАЧ ВІДД??ЛЕННЯМ 2 ХВАТИТЬ 3 ВЖИТИ ТЕРМІНОВІ ЗАХОДИ 4 ДІЯТИ ВСУПЕРЕЧ...
Ответить
Математика
Однажды на школьном дворе встретилось 5 мальчиков они быстро познакомились и стали спрашивать друг друга сколько кому лет оказалось что гриша младш...
Ответить
Математика
В школьную библиотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по географии ?? пачках, по 10 книг в каждой. Сколько всего пачек учебников пр...
Ответить