Диагональ куба=8, найти ребро куба, cos между диагональю и плоскостью грани

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Наверно так пусть ребро равно А, тогда диагональ квадрата в основании А корень из двух (по теореме Пифагора в равнобедренном прямоугольном треугольнике) . Тогда А квадрат + 2А квадрат = 64, отсюда А=8/корень из трех косинус = 8*корень из 2 / корень из трех / 8 = корень из 2/3 или корень из 6 разделить на 3