Диагональ куба=8, найти ребро куба, cos между диагональю и плоскостью грани
Математика
Диагональ куба=8, найти ребро куба, cos между диагональю и плоскостью грани
Ответ(ы):
Гость:
Наверно так пусть ребро равно А, тогда диагональ квадрата в основании А корень из двух (по теореме Пифагора в равнобедренном прямоугольном треугольнике) . Тогда А квадрат + 2А квадрат = 64, отсюда А=8/корень из трех косинус = 8*корень из 2 / корень из трех / 8 = корень из 2/3 или корень из 6 разделить на 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
После того как туристы прошли 1 км. и половину оставшегося пути, им еще осталось пр??йти треть всего пути и 1 км. чему равен путь?
Математика
Физика
1.В электрическую сеть с напряжением 120 вольт включены последовательно 3 резистора, сопротивления которых соответственно равны 12,9 и 3 Ом. Вычисл...
Математика
Как решить задачу в школьный буфет привезли 3 ящика с яблоками и 4 ящика с грушами всего 88 килограмм масса одного ящика с яблоками равна 12 килогр...