Прошу помогите !! по английскому языку, последнее задание

Английский язык
Прошу помогите !! по английскому языку, последнее задание
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Гость:
1 making 2 them 3characteristic 4 your 5 eyes
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