Вычислите а 1-3/4 б1-1/5 в1-2/5 г1-4/5 д1-7/10 е1-15/13 ж1-11/25 з1-25/25
Математика
Вычислите а 1-3/4 б1-1/5 в1-2/5 г1-4/5 д1-7/10 е1-15/13 ж1-11/25 з1-25/25
Ответ(ы):
Гость:
1-3/4=4/4-3/4=1/4 1-1/5=5/5-1/5=4/5 1-2/5=5/5-2/5=3/5 1-4/5=5/5-4/5=1/5 1-7/10=10/10-7/10=3/10 1-15/13=13/13-15/13=-2/13 1-11/25=25/25-11/25=14/25 1-25/25=25/25-25/25=0
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