Периметр равнобедренного треугольника равен 19 см. Одна из его сторон равна 3 см. Найдите длины двух других сторон.

Геометрия
Периметр равнобедренного треугольника равен 19 см. Одна из его сторон равна 3 см. Найдите длины двух других сторон.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Длины : 8 каждая т.к периметр - это сумма всех сторон , поэтому 19- 3=16 т.к равнобедренный то 16:2=8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Снова или сново как праверить
Ответить
Математика
Приведите дробь 2/3 к знаменателю а)12; б)15 в)36
Ответить
Математика
4 4 4 4 = 5 4 4 4 4 = 7 4 4 4 4 = 9 4 4 4 4 = 6 4 4 4 4 = 8 ------------- Вставить знаки. (Можно делить,умножать,ставить скобки,прибавл...
Ответить
Математика
Найди значение выражения -4,7 -y , если :1) y=-5,2 ; 2) y=2,1 ; 3) y= - 4 2\7 ; 4) y=6 1\3
Ответить
Қазақ тiлi
Глаголы по казахскому
Ответить