Периметр равнобедренного треугольника равен 19 см. Одна из его сторон равна 3 см. Найдите длины двух других сторон.
Геометрия
Периметр равнобедренного треугольника равен 19 см. Одна из его сторон равна 3 см. Найдите длины двух других сторон.
Ответ(ы):
Гость:
Длины : 8 каждая т.к периметр - это сумма всех сторон , поэтому 19- 3=16 т.к равнобедренный то 16:2=8
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