Найди значение выражения -4,7 -y , если :1) y=-5,2 ; 2) y=2,1 ; 3) y= - 4 2\7 ; 4) y=6 1\3
Математика
Найди значение выражения -4,7 -y , если :1) y=-5,2 ; 2) y=2,1 ; 3) y= - 4 2\7 ; 4) y=6 1\3
Ответ(ы):
Гость:
-4,7 -y , если :1) y=-5,2 ; 2) y=2,1 ; 3) y= - 4 27 ; 4) y=6 13; //// 1)-4,7-(-5,2)=0,5;///2)-4,7-2,1=-6,8;/// 3)-4 7/10-(-4 2/7)=-4 7/10+4 2/7=-49/70+20/70=-29/70; /// 4)-4 7/10-6 1/3=-10 21/30-10/30=-10 31/30=-11 1/30
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