Уравнение 2sin^2x+sinx=0 и 6sin^2x-2sin2x=1 помогите пожалуста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Алгебра
Уравнение 2sin^2x+sinx=0 и 6sin^2x-2sin2x=1 помогите пожалуста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
(Тут по середине где стоит = значит это ⇒) Тут по середине где стоит = значит это ⇒) (Поставим а) (Тут пере Z стоит ∈) (Тут пере Z стоит ∈)
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