Уравнение 2sin^2x+sinx=0 и 6sin^2x-2sin2x=1 помогите пожалуста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Алгебра
Уравнение 2sin^2x+sinx=0 и 6sin^2x-2sin2x=1 помогите пожалуста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ответ(ы):
Гость:
 (Тут по середине где стоит = значит это ⇒)  Тут по середине где стоит = значит это ⇒) (Поставим а) (Тут пере Z стоит ∈)  (Тут пере Z стоит ∈)  
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