Какие цифры можно поставить вместо звёздочки,чтобы образовалось верное неравенс??во 1) 346*lt;3463 4*40gt;4735
Математика
Какие цифры можно поставить вместо звёздочки,чтобы образовалось верное неравенс??во 1) 346*lt;3463 4*40gt;4735
Ответ(ы):
Гость:
1) 2,1,0 3462<3463, 3461<3463, 3460<3463 2) 7,8,9 4740>2735, 4840>4735, 4940>4735
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Уравнение 2sin^2x+sinx=0 и 6sin^2x-2sin2x=1 помогите пожалуста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Геометрия
Периметр равнобедренного треугольника равен 19 см. Одна из его сторон равна 3 см. Найдите длины двух других сторон.
Русский язык