Какие цифры можно поставить вместо звёздочки,чтобы образовалось верное неравенс??во 1) 346*lt;3463 4*40gt;4735

Математика
Какие цифры можно поставить вместо звёздочки,чтобы образовалось верное неравенс??во 1) 346*lt;3463 4*40gt;4735
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 2,1,0 3462<3463, 3461<3463, 3460<3463 2) 7,8,9 4740>2735, 4840>4735, 4940>4735
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