Поставь такате знаки арефметитечских действий, что бы получились верные равенства 40?20?200=1000 1300?30?20=7000 помогите пожалуйста

Математика

Поставь такате знаки арефметитечских действий, что бы получились верные равенства 40?20?200=1000 1300?30?20=7000 помогите пожалуйста

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