Поставь такате знаки арефметитечских действий, что бы получились верные равенства 40?20?200=1000 1300?30?20=7000 помогите пожалуйста

Математика
Поставь такате знаки арефметитечских действий, что бы получились верные равенства 40?20?200=1000 1300?30?20=7000 помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
40×20+200=1.000 1.300-30×20=700 Ты лишний ноль приписал(а)
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