Помогите решить уравнение 91-с •12=19
Математика
Помогите решить уравнение 91-с •12=19
Ответ(ы):
Гость:
91-с •12=19; -12с=19-91; С=72:12; С=6
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