Какя одноклеточная водоросль передаигается с помощью двух жгутиков???
Биология
Какя одноклеточная водоросль передаигается с помощью двух жгутиков???
Ответ(ы):
Гость:
Хламидомонада - одноклеточная зеленая водоросль передвигающаяся с помощи двух жгутиков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Поставь такате знаки арефметитечских действий, что бы получились верные равенства 40?20?200=1000 1300?30?20=7000 помогите пожалуйста
Русский язык
Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните однородные члены предложения. 1.На вырубке р...сла мелкая, но сладкая з...мляника. 2...