Какя одноклеточная водоросль передаигается с помощью двух жгутиков???

Биология
Какя одноклеточная водоросль передаигается с помощью двух жгутиков???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хламидомонада - одноклеточная зеленая водоросль передвигающаяся с помощи двух жгутиков.
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