1.В электрическую сеть с напряжением 120 вольт включены последовательно 3 резистора, сопротивления которых соответственно равны 12,9 и 3 Ом. Вычислите силу тока в цепи и падение напряжение на каждом резисторе/ 2. Три проволочн...

Физика

1.В электрическую сеть с напряжением 120 вольт включены последовательно 3 резистора, сопротивления которых соответственно равны 12,9 и 3 Ом. Вычислите силу тока в цепи и падение напряжение на каждом резисторе/ 2. Три проволочных резистора соединены последовательно. Их сопротивление равны соответственно 180, 20 и 80 Ом. Вычислите силу тока и падение напряжения на каждом резисторе, если онивключены в сеть с напряжением 40 вольт 3.Участок электрической цепи содержит 3 резистора сопротивлением 10, 20, 30 Ом, соединеных последовательно. Вычислите силу тока в каждом резисторе и напряжение на концах этого участка цепи, если падение напряжение на втором резисторе равно 40 вольт

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