Задание:спиши текст ,расставляя знаки препинания.подчеркни однородные члены предложения,укажите,какими частями речи они выражены. Зимой в лесу и на пустыре торчат из-под снега сухие стебельки с зонтиками метёлками листочками(.?...
Русский язык
Задание:спиши текст ,расставляя знаки препинания.подчеркни однородные члены предложения,укажите,какими частями речи они выражены. Зимой в лесу и на пустыре торчат из-под снега сухие стебельки с зонтиками метёлками листочками(.?!)Лежат на снегу золотистые колоски причудливые веточки(.?!)А ведь это настоящее богатство (.?!) Это материал можно использовать для создания красивых букетов а также для изготовления необыкновенных (растительных) картин(.?!) ВЫПИШИ:а)два слова с двумя безударными гласными в корне,подбери к ним проверочные. б) два слова с безударными гласными в корне,не проверяемые ударением, подчеркни их.
Ответ(ы):
Гость:
Однородные выделены большими буквами: Зимой В ЛЕСУ и НА ПУСТЫРЕ (однор. обстоятельства) торчат из-под снега сухие стебельки С ЗОНТИКАМИ, МЕТЕЛКАМИ, ЛИСТОЧКАМИ ( стебельки какие? однор. определения). Лежат на снегу золотистые КОЛОСКИ, причудливые ВЕТОЧКИ (однор. подлежащие). А ведь это настоящее богатство ! Этот материал можно использовать ДЛЯ СОЗДАНИЯ красивых букетов , а также ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ необыкновенных (растительных) картин (однор. дополнения). С безударными проверяемыми: зимой - зИмний, в лесу - лЕсС непроверяемыми безударными: богатство, материал, картин
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