Задание:спиши текст ,расставляя знаки препинания.подчеркни однородные члены предложения,укажите,какими частями речи они выражены. Зимой в лесу и на пустыре торчат из-под снега сухие стебельки с зонтиками метёлками листочками(.?...

Русский язык

Задание:спиши текст ,расставляя знаки препинания.подчеркни однородные члены предложения,укажите,какими частями речи они выражены. Зимой в лесу и на пустыре торчат из-под снега сухие стебельки с зонтиками метёлками листочками(.?!)Лежат на снегу золотистые колоски причудливые веточки(.?!)А ведь это настоящее богатство (.?!) Это материал можно использовать для создания красивых букетов а также для изготовления необыкновенных (растительных) картин(.?!) ВЫПИШИ:а)два слова с двумя безударными гласными в корне,подбери к ним проверочные. б) два слова с безударными гласными в корне,не проверяемые ударением, подчеркни их.

Автор: Гость