40баллл !Мұқағали Мақатаев Аққулар ұйықтағанда поэмасына байланысты 6 сұрақ керек

Қазақ тiлi
40баллл !Мұқағали Мақатаев Аққулар ұйықтағанда поэмасына байланысты 6 сұрақ керек
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Р1)ана аққуды атарда қандай ырымды орындамады? 2)тауыптын айтканы дурыс па? 3)ауру бала не ушын дуние салды.оган кім кіналы? 4)халкымыз аккуды неге касиетты санайды? 5)Аккулар жетымголге олалдыма? неге? 6)Аққулар неге катты шошынды?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Б) решить не могу Пожалуйсто!
Ответить
Математика
Расстояние между двумя городами 720 км. Из этих городов навстречу друг другу вышли ??дновременно два поезда со скоростями 38 км/ч и 52 км/ч. через ...
Ответить
Окружающий мир
Ответьте пожалуйста на вопросы по теме- "Новейшее время-Трудный шаг к единому человечеству" 1.Почему мы можем говорить, что в Новейшее время жите...
Ответить
Русский язык
Задание:спиши текст ,расставляя знаки препинания.подчеркни однородные члены предложения,укажите,какими частями речи они выражены. Зимой в лесу и на...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста, выписать из текста имя собственное среднего рода. Подчеркну??ь букву, обозначающую два звука.
Ответить