40баллл !Мұқағали Мақатаев Аққулар ұйықтағанда поэмасына байланысты 6 сұрақ керек
Қазақ тiлi
40баллл !Мұқағали Мақатаев Аққулар ұйықтағанда поэмасына байланысты 6 сұрақ керек
Ответ(ы):
Гость:
Р1)ана аққуды атарда қандай ырымды орындамады? 2)тауыптын айтканы дурыс па? 3)ауру бала не ушын дуние салды.оган кім кіналы? 4)халкымыз аккуды неге касиетты санайды? 5)Аккулар жетымголге олалдыма? неге? 6)Аққулар неге катты шошынды?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Расстояние между двумя городами 720 км. Из этих городов навстречу друг другу вышли ??дновременно два поезда со скоростями 38 км/ч и 52 км/ч. через ...
Окружающий мир
Ответьте пожалуйста на вопросы по теме- "Новейшее время-Трудный шаг к единому человечеству" 1.Почему мы можем говорить, что в Новейшее время жите...
Русский язык
Задание:спиши текст ,расставляя знаки препинания.подчеркни однородные члены предложения,укажите,какими частями речи они выражены. Зимой в лесу и на...