Б) решить не могу Пожалуйсто!
Математика
Б) решить не могу Пожалуйсто!
Ответ(ы):
Гость:
7*8=56-сколько конфет разделили между 8 детьми 56-19=37-конфет было сначала Ответ: 37 конфет.
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