Помогите пожалуйста ответ. должен получиться21 , а решение не знаю
Математика
Помогите пожалуйста ответ. должен получиться21 , а решение не знаю
Ответ(ы):
Гость:
1) 35+4=39 (к.)-всего 2) 39:3 =13 (к.)- 1/3 часть от 36 книг 3)13*2 =26 (к.)- в 2 раза больше, чем непрочитанных 4) 26-5= 21(к)
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