Помогитеиочень прошу с заданием. Даю 20 балов. Упр 748.
Русский язык
Помогитеиочень прошу с заданием. Даю 20 балов. Упр 748.
Ответ(ы):
Гость:
В предложениях 1, 3, 6 - выделенные существительные не являются членом предложения, так как это обращения. В предложениях 2, 4, 5 - выделенные слова являются подлежащим.
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