Помогите пожалуйста написать сочинение - рассуждение на тему " Что является для меня малой Родиной".

Гость: Гость:

У каждого человека есть две Родины: малая и большая. Малая — это город, улица, дом, где ты родился. Большая — это государство, страна, гражданином которой ты являешься. А еще есть общая Родина всех людей — планета Земля.Родину нужно любить и защищать, ведь только благодаря чувству патриотизма человек становится частью своего народа. Сегодня защита родины — это такой же священный долг и обязанность каждого, как и много лет назад. Только теперь враги нашей родины — не интервенты, не агенты мирового империализма, а терроризм, наркомафия, безнравственные политики. В демократическом обществе бороться с ними если не легко, то, по крайней мере, возможно.