Изготовили 185 деталей.Их разложили поровну в несколько больших ящиков и 9 деталей ??оложили в маленький ящик.В каждый большой вошло деталей на 5 меньше,чем было больших ящиков.Сколько было больших ящиков? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!
Алгебра
Изготовили 185 деталей.Их разложили поровну в несколько больших ящиков и 9 деталей ??оложили в маленький ящик.В каждый большой вошло деталей на 5 меньше,чем было больших ящиков.Сколько было больших ящиков? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!
Ответ(ы):
Гость:
Решение Пусть больших ящиков было х. Тогда в каждый большой ящик вошло (х-5) деталей. Тогда деталей в больших ящиках будет х (х-5). Изготовили всего 185 деталей, среди них 9 в маленьком. Получаем уравнение: х (х-5) + 9 = 185 х ² - 5х - 176 = 0 Д=25+176*4 = 25 + 704 = 729 х ₁ = (5+27)/2 = 16 х ₂ = (5-27)/2<0 - не подходит по условию задачи. Было 16 больших ящиков Ответ 16.
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