КАК Я ПРОВОЖУ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ? СОЧИНЕНИЕ

Гость: Гость:

Я прихожу со школы, делаю домашние задания, а потом иду играть с друзьями в футбол или в спортивной секции — я серьезно занимаюсь альпинизмом и теннисом. Когда возвращаюсь домой, обычно имею свободное время. Помогаю маме вымыть посуду или отцу — что-нибудь отремонтировать в доме (мы идем к гаражу что-то починить в машине). Потом мы играем в разные игры — шашки, шахматы, нарды. Кроме того, я очень люблю читать. Мне очень нравится фантастика, особенно Рэй Брэдбери и Олди, а также детективы, в первую очередь Агаты Кристи и Чейза. Мне всегда интересно разгадывать хитросплетения сюжета: кто является преступником, каковы его мотивы? И что запутанный сюжет, то увлекательнее.Если я не читаю, смотрю телевизор. Я очень люблю старые фильмы-комедии, они кажутся мне более человечными и добрыми, чем современные: «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Операция “Ы”». Но мне нравятся и новые ленты. Например, очень интересным оказался фильм «Адмиралъ» с Константином Хабенским в главной роли. Во-первых, меня захватил сюжет, а во-вторых, и это главное, захотелось больше узнать о революции начала XX века, гражданскую войну и личность адмирала Колчака. Я перечитал невероятное количество литературы и узнал много нового и интересного. Например, оказалось, что Колчак был не только моряком и адмиралом, но и ученым, исследователем полярных земель.Выходные дни я всегда провожу активно: в зависимости от времени года катаюсь с друзьями на велосипедах, роликах или лыжах или коньках. А прошлых каникул мы с классом ходили в поход! Мы прошли пешком почти всю область, посещали музеи и достопримечательности нашей малой родины, ночевали в палатках, варили кашу на костре, пели песни под гитару. Вот когда было весело и интересно!Когда наступит зима, поеду в Карпаты кататься на лыжах. Мечтаю так спускаться с крутых гор, как это делают спортсмены. Уверен, что у меня получится! А еще мечтаю поехать в Париж, чтобы увидеть Лувр и прославленные произведения искусства, которые в нем хранятся. Так будет куда потратить свободное время!